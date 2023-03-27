У ХЕРСОНІ ЧУТИ ВИБУХИ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
У ХЕРСОНІ ЧУТИ ВИБУХИ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
У ХЕРСОНІ ЧУТИ ВИБУХИ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
У Кличка заявили, що продовжать боротьбу за збереження схилів Дніпра, попри рішення суду про забудову
Свобода віросповідання не тотожна праву займатися діяльністю, що підриває національну безпеку, - МЗС України у відповідь на звіт ООН
Спікер палати громад парламенту Великої Британії висловився за об'єднання зусиль країн-партнерів щодо виробництва озброєння для України
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