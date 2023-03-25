Окупанти обстріляли Херсон, двоє людей загинули, шістьох поранено

Російські окупанти минулої доби обстріляли Херсон з артилерії та "Градів", загинуло двоє людей, ще шестеро поранені, повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Місто Херсон ворог обстріляв 7 разів. Є жертви. Двоє людей загинули, шестеро - дістали поранення", - написав Прокудін у телеграм-каналі вранці в суботу.

Очільник ОВА зазначив, що за минулу добу противник здійснив - 67 обстрілів, випустивши 301 снаряд із важкої артилерії та "Градів". Унаслідок обстрілу 23 снаряди влучили в житлові квартали, приватні та багатоквартирні будинки, медичний заклад.

За словами голови ОВА, наразі з деокупованої території області евакуйовано 59 осіб.