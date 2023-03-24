Події

18:13 24.03.2023

Зменшення ставок податків призведе до зниження цін та зробить корупцію неприбутковою – підсумки економічного саміту

2 хв читати
Зниження податків на прибуток та ПДВ в рамках антикорупційної податкової реформи забезпечить прозоре та ефективне адміністрування надходжень до бюджету та їх належний рівень, а також призведе до дефляції і підвищить дохідність бізнесу. Про це йдеться в комюніке від організаторів конференції Ukrainian Tax Reform And Anti-corruption Summit 2023, яка пройшла 23 березня в Києві за участі українських та зарубіжних підприємців та економічних експертів.

“Основною причиною необхідності податкової реформи є те, що діючі ставки податків та механізми їх збору не відповідають тому, як працює податкова система... Всі розуміють, що нинішня система оподаткування не має нічого спільного з реальністю сплати податків. Настав час це змінити”, – зазначається в документі.

Підкреслюється, що проєкт антикорупційної податкової реформи має на меті вирішити такі проблеми, як недостатня продуктивність фінансової системи під час бойових дій, скорочення споживчого ринку, тотальна “оптимізація” фіскального навантаження бізнесом та постійне зростання тіньового сектору економіки. Критеріями успіху реформи вважатимуться падіння частки тіньової економіки нижче 15%, відсутність заборгованості з відшкодування ПДВ, відмова від сплати податків авансом, зупинка безпідставного блокування податкових накладних, підвищення частки безготівкових операцій до 90%.

Як наголошують організатори Ukrainian Tax Reform And Anti-corruption Summit 2023, реформа не призведе до зниження надходжень до бюджету, оскільки попри номінальні ставки податків на прибуток та додану вартість в розмірі 18% бізнес сплачує в середньому 10% за допомогою різноманітних схем з оптимізації. Аспекти реформи розраховані таким чином, щоб зберегти рівень відрахувань 10%, але зробити його офіційним та стабільним. Крім того, вважають автори реформи, прозорі умови ведення підприємницької діяльності навпаки дозволять наповнювати бюджет ефективніше.

“Єдина правильна стратегія зменшення податкового тиску на український бізнес, який героїчно зберігав робочі місця під час війни, є водночас єдиною правильною стратегією збереження української економіки під час війни та на найближчі роки відбудови країни”, – йдеться в комюніке. 

Під документом свої підписи поставили Виконавчий віце-президент Національної спілки платників податків США Джо Бішоп-Хенчман, Почесний президент і старший радник з питань політики у Фонді оподаткування США Скотт Ходж, заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма, віцепрезидент Atlas Network Том Палмер, голова комітету з питань економічного розвитку у Верховній Раді України Дмитро Наталуха, член Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Мар’ян Заблоцький та багато інших.

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Суд заарештував з альтернативою застави радника ексглави ФДМ

Окупанти розпочали евакуацію своїх пособників із Криму - ГУР

Україна виконала 72% зобов'язань Угоди про асоціацію Україна-ЄС - звіт

Ми перебуваємо на вирішальному етапі битви за Україну - Зеленський

Україна передала РФ усіх тяжкопоранених полонених поза процедурою обміну - Координаційний штаб

ОСТАННЄ

Данія має намір підняти виявлений біля "Північного потоку-2" об'єкт за участю оператора проєкту

Суд заарештував з альтернативою застави радника ексглави ФДМ

Кабмін після дисциплінарного провадження звільнив заступника глави Держмитслужби Черкасського

Кабмін призначив Загайного держсекретарем Мінветеранів і Вакуленко директором УЦОЯО

Ключовим інструментом вступної кампанії-2023 стає особистий електронний кабінет вступника - Міносвіти

Українці з початком повномасштабної війни відзначають погіршення свого матеріального становища, але вірять, що за 2-3 роки все зміниться на краще - опитування

Окупанти розпочали евакуацію своїх пособників із Криму - ГУР

Окупанти обстрілюють Марганець і два села поблизу Авдіївки, є поранена - Єрмак

Місія ООН з прав людини зафіксувала в Україні 133 жертви сексуального насильства, включно із 45 жінками і трьома дівчатками

Зеленський взяв участь в урочистостях з нагоди річниці СБУ та нагородив працівників спецслужби

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА