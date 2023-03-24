Зменшення ставок податків призведе до зниження цін та зробить корупцію неприбутковою – підсумки економічного саміту

Зниження податків на прибуток та ПДВ в рамках антикорупційної податкової реформи забезпечить прозоре та ефективне адміністрування надходжень до бюджету та їх належний рівень, а також призведе до дефляції і підвищить дохідність бізнесу. Про це йдеться в комюніке від організаторів конференції Ukrainian Tax Reform And Anti-corruption Summit 2023 , яка пройшла 23 березня в Києві за участі українських та зарубіжних підприємців та економічних експертів.

“Основною причиною необхідності податкової реформи є те, що діючі ставки податків та механізми їх збору не відповідають тому, як працює податкова система... Всі розуміють, що нинішня система оподаткування не має нічого спільного з реальністю сплати податків. Настав час це змінити”, – зазначається в документі.

Підкреслюється, що проєкт антикорупційної податкової реформи має на меті вирішити такі проблеми, як недостатня продуктивність фінансової системи під час бойових дій, скорочення споживчого ринку, тотальна “оптимізація” фіскального навантаження бізнесом та постійне зростання тіньового сектору економіки. Критеріями успіху реформи вважатимуться падіння частки тіньової економіки нижче 15%, відсутність заборгованості з відшкодування ПДВ, відмова від сплати податків авансом, зупинка безпідставного блокування податкових накладних, підвищення частки безготівкових операцій до 90%.

Як наголошують організатори Ukrainian Tax Reform And Anti-corruption Summit 2023, реформа не призведе до зниження надходжень до бюджету, оскільки попри номінальні ставки податків на прибуток та додану вартість в розмірі 18% бізнес сплачує в середньому 10% за допомогою різноманітних схем з оптимізації. Аспекти реформи розраховані таким чином, щоб зберегти рівень відрахувань 10%, але зробити його офіційним та стабільним. Крім того, вважають автори реформи, прозорі умови ведення підприємницької діяльності навпаки дозволять наповнювати бюджет ефективніше.

“Єдина правильна стратегія зменшення податкового тиску на український бізнес, який героїчно зберігав робочі місця під час війни, є водночас єдиною правильною стратегією збереження української економіки під час війни та на найближчі роки відбудови країни”, – йдеться в комюніке.

Під документом свої підписи поставили Виконавчий віце-президент Національної спілки платників податків США Джо Бішоп-Хенчман, Почесний президент і старший радник з питань політики у Фонді оподаткування США Скотт Ходж, заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма, віцепрезидент Atlas Network Том Палмер, голова комітету з питань економічного розвитку у Верховній Раді України Дмитро Наталуха, член Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Мар’ян Заблоцький та багато інших.