Події

11:26 22.03.2023

У ЗАПОРІЖЖІ ЧУЛИ ВИБУХ, В ОБЛАСТІ ОГОЛОШЕНО ПОВІТРЯНУ ТРИВОГУ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

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У ЗАПОРІЖЖІ ЧУЛИ ВИБУХ, В ОБЛАСТІ ОГОЛОШЕНО ПОВІТРЯНУ ТРИВОГУ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

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