У ЗАПОРІЖЖІ ЧУЛИ ВИБУХ, В ОБЛАСТІ ОГОЛОШЕНО ПОВІТРЯНУ ТРИВОГУ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
У ЗАПОРІЖЖІ ЧУЛИ ВИБУХ, В ОБЛАСТІ ОГОЛОШЕНО ПОВІТРЯНУ ТРИВОГУ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
У ЗАПОРІЖЖІ ЧУЛИ ВИБУХ, В ОБЛАСТІ ОГОЛОШЕНО ПОВІТРЯНУ ТРИВОГУ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
У Великій Британії заявили про навмисно неправдиву інформацію РФ щодо снарядів зі збідненим ураном - ЗМІ
У Великій Британії заявили про навмисно неправдиву інформацію РФ щодо снарядів зі збідненим ураном - ЗМІ
На Одещині внаслідок ракетного обстрілу РФ троє людей травмовані, зазнав пошкоджень Свято-Іверський монастир - Офіс генпрокурора
На Житомирщині внаслідок нічної атаки дронів пошкоджено житловий будинок і зруйновано об'єкт критичної інфраструктури - прокуратура
Російські окупанти завдали ракетного удару по Запоріжжю, є влучання в багатоквартирний будинок - нардеп
Верещук наразі не отримала відповіді від російських омбудсменів на вимогу надати списки українських сиріт, депортованих до РФ
Вступ до НАТО України, яка перебуває у стані війни, наразі малоймовірний, але активні дискусії тривають - посол Німеччини
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