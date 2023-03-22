Серед загиблих у Ржищеві - водій швидкої допомоги, який приїхав допомагати постраждалим

Поліція та екстрені служби евакуювали понад 200 осіб із будівлі гуртожитку одного з районів Київської області, пошкодженої внаслідок атаки дронів цієї ночі, серед загиблих - водій швидкої допомоги, який приїхав на виклик, повідомив начальник ГУ Нацполіції Київської області Андрій Нєбитов.

Як повідомлялося, унаслідок нічної атаки безпілотників загинуло троє людей, ще семеро поранені.

"Бачимо, що ворог укотре атакував цивільну інфраструктуру, загинули безневинні люди, в тому числі й водій швидкої, який приїхав рятувати громадян. Це ще один ганебний воєнний злочин окупанта", - наголосив Нєбитов.

"Понад 20 осіб було доставлено до лікарні. Доля ще п’яти людей невідома. Працівники ДСНС і поліція зараз допомагають ліквідувати наслідки руйнувань", - написав він у телеграм-каналі у вівторок уранці.

За його даними, одна частина будівлі гуртожитку була практично повністю зруйнована. Почалася пожежа.

Як повідомила раніше ДСНС, уночі 22 березня в м. Ржищів Київської області внаслідок ворожої атаки частково зруйновано 4-й і 5-й поверхи двох п'ятиповерхових гуртожитків і триповерховий навчальний корпус професійного ліцею з подальшим горінням.