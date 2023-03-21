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18:48 21.03.2023

Окупанти завдали чотирьох ракетних і 24 авіаудари по Україні за добу - Генштаб ЗСУ

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Окупанти завдали чотирьох ракетних і 24 авіаудари по Україні за добу - Генштаб ЗСУ

Російські окупанти завдали чотирьох ракетних і 24 авіаційних удари, а також здійснили понад 30 обстрілів території України з реактивних систем залпового вогню минулої доби, повідомляють в оперативній інформації щодо російського вторгнення на 18:00 вівторка, оприлюдненій на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці.

"Російський агресор продовжує застосовувати звичну для нього тактику терору цивільного населення, обстрілює житлові квартали, а також об’єкти критичної інфраструктури", - наголошується у зведенні.

Протягом доби ворог здійснив обстріли районів понад 50 населених пунктів Чернігівської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей, зокрема міст Вовчанськ і Куп'янськ Харківської області, Бахмут, Часів Яр, Авдіївка, Красногорівка, Мар'їнка та Вугледар Донецької області, Гуляйполе Запорізької області, а також міста Херсону.

"Існує загроза завдання ворогом ударів по всій території України", - наголосили в Генштабі.

 

Теги: #генштаб_зсу

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