ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ ПОВІДОМЛЯЮТЬ ПРО ВИБУХ У ЗАПОРІЖЖІ ПІСЛЯ ОГОЛОШЕННЯ ПОВІТРЯНОЇ ТРИВОГИ
ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ ПОВІДОМЛЯЮТЬ ПРО ВИБУХ У ЗАПОРІЖЖІ ПІСЛЯ ОГОЛОШЕННЯ ПОВІТРЯНОЇ ТРИВОГИ
ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ ПОВІДОМЛЯЮТЬ ПРО ВИБУХ У ЗАПОРІЖЖІ ПІСЛЯ ОГОЛОШЕННЯ ПОВІТРЯНОЇ ТРИВОГИ
Штурмові групи ворога намагаються просуватися з околиць у центр Бахмута, українські воїни не дають їм просунутися вперед - Сирський
На території Києво-Печерської лаври розпочала роботу комісія з визначення рівня збереження культурних цінностей - Мінкультури
Штурмові групи ворога намагаються просуватися з околиць у центр Бахмута, українські воїни не дають їм просунутися вперед - Сирський
На території Києво-Печерської лаври розпочала роботу комісія з визначення рівня збереження культурних цінностей - Мінкультури
Український генпрокурор подякував міністру юстиції Німеччини за чітку позицію щодо притягнення до відповідальності Путіна
ДБР повідомило про підозру в держзраді колишньому "беркутівцю", який очолив спецзагін окупантів у Криму
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