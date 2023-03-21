Події

12:15 21.03.2023

ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ ПОВІДОМЛЯЮТЬ ПРО ВИБУХ У ЗАПОРІЖЖІ ПІСЛЯ ОГОЛОШЕННЯ ПОВІТРЯНОЇ ТРИВОГИ

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ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ ПОВІДОМЛЯЮТЬ ПРО ВИБУХ У ЗАПОРІЖЖІ ПІСЛЯ ОГОЛОШЕННЯ ПОВІТРЯНОЇ ТРИВОГИ

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