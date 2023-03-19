Події

20:31 19.03.2023

Шість казахстанських партій подолали необхідний поріг для проходження в парламент

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Шість казахстанських партій подолали необхідний поріг для проходження в парламент

Згідно з даними exit poll, проведеного в неділю на виборах депутатів парламенту Казахстану і місцевих представницьких органів влади інститутом Євразійської інтеграції, партія Аmanat лідирує з 53,46% голосів.

Друге місце на виборах, за даними exit poll, посіла народно-демократична патріотична партія "Ауил", за яку проголосували 10,52% виборців. На третьому місці - Respublica з 8,90% голосів виборців, повідомила представниця інституту Айгерім Ергінболат в ефірі республіканського телеканалу.

На четвертому місці партія "Ак жол" із 7,87% голосів виборців, слідом Народна партія Казахстану з 6,25% голосів. Замикає шістку опозиційна загальнонаціональна соціал-демократична партія (ЗСДП) з 5,31% голосів.

Для проходження в парламент партіям необхідно було подолати бар'єр у 5%. У парламентських виборах, що відбулися в неділю в Казахстані, брали участь усі сім зареєстрованих партій: панівна Amanat; демократична партія "Ак жол", народно-демократична патріотична партія "Ауил"; партія зелених "Байтак"; опозиційна загальнонаціональна соціал-демократична партія (ЗСДП); Народна партія Казахстану (НПК); партія Respublica.

 

 

Теги: #казахстан #вибори #екзітполл

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