Асоціація міст України за підтримки Фонду Майорки передала соціальним службам Херсона 34 ноутбуки

Асоціація міст України за фінансової підтримки Фонду Майорки із солідарності та підтримки передала соціальним службам Херсона 34 ноутбуки, повідомляє Херсонська міська військова адміністрація.

"Завдяки взаємодії керівництва ХМВА та Асоціації міст України сьогодні громада отримала 34 сучасні ноутбуки, які будуть передані органам соціального захисту населення, до ЦНАПів. Техніка повністю укомплектована та готова до використання", - ідеться в повідомленні Херсонської МВА в телеграмі у п'ятницю.

"Щиро дякуємо Асоціації міст України, зокрема, Олександру Слобожану, а також Фонду Майорки з солідарності та підтримки за надану допомогу, адже вся техніка громади була знищена та пограбована окупантами. Ця значна підтримка надасть можливість більш оперативно обробляти документацію та звернення громадян", - зазначено в повідомленні.

Обладнання передано в рамках проєкту "2022911 - Підтримка українських муніципалітетів у врегулюванні збройного конфлікту", що реалізує Асоціація міст України за фінансової підтримки недержавної організації Майорки зі сприяння муніципалітетам Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació (Іспанія).