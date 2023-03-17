Переселенці в Запоріжжі можуть отримати грошову допомогу від чеської People in Need

Переселенці в Запоріжжі можуть отримати грошову допомогу від чеської громадської організації (ГО) People in Need - приймальня працює в хабі "Запоріжжя. Платформа спільних дій", відкритому гірничо-металургійною компанією "Метінвест".

Згідно з пресрелізом, приймальня People in Need реалізує програму багатоцільової грошової допомоги для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) у Запорізькій області. Тут вони можуть оформити грошову допомогу для себе і членів своїх сімей. Одна з умов надання фінансової допомоги - щоб протягом останніх трьох місяців вони не отримували таких виплат від інших міжнародних організацій.

Тут вимушені переселенці можуть оформити грошову допомогу для себе та членів своїх сімей. Одна з умов надання фінансової допомоги – щоб протягом останніх трьох місяців вони не отримували таких виплат від інших міжнародних організацій. З собою потрібно мати паспорт, ІПН, довідку, що підтверджує статус ВПО, та за наявності довідки про належність до пільгової категорії. Процес реєстрації займає лічені хвилини.

На одну людину в People in Need обіцяють виплату в 6600 грн. Період очікування становить від двох тижнів до двох місяців. Виплати оформлюють у хабі "Платформа спільних дій" за адресою: вулиця Тургенєва, 29, у будні з 9:30 до 16:00.

People in Need допомагає Україні з 2014 року, а з 24 лютого 2022 року підтримка посилилася. За минулий рік організація допомогла понад 890 тис. постраждалих від війни та надала допомогу на суму EUR72,2 млн. Усе це було б неможливо без підтримки 200 місцевих неурядових організацій та організацій громадянського суспільства.