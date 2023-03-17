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ВИБУХИ В ХЕРСОНІ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
За добу знищено 760 окупантів, 2 танки, 13 артсистем і вертоліт
Усі винні у воєнних злочинах проти українців опиняться в судових залах
Президент Чорногорії розпустив парламент, вибори відбудуться наприкінці травня - на початку червня
Прем'єр Великої Британії повідомив про додаткову військову допомогу Україні
Окупанти обстріляли Костянтинівку касетними боєприпасами, поранені шестеро людей
У Вашингтоні вважають суверенним вибором Польщі передачу винищувачів Україні
Унаслідок обстрілів на Донеччині загинуло двоє людей, вісім поранено
Російські окупанти під час відступу мінують різні предмети, зокрема гаджети
У Вишгородському районі на Київщині ліквідовуватимуть вибухонебезпечні предмети
Ворог п’ять разів обстрілював із мінометів акваторію Очаківської громади на Миколаївщині за добу
Ракета компанії Rocket Lab вивела на орбіту два супутники дистанційного зондування Землі
АН-225 "Мрія" мав полетіти до Лейпцига перед початком повномасштабного російського вторгнення
Ворог здійснив 13 обстрілів Херсона, поранено одну людину
Сутички протестувальників проти пенсійної реформи з поліцією відбуваються в різних місцях Франції
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