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18:59 14.03.2023

Сили оборони за добу завдали дев'яти авіаударів, ракетники й артилеристи вразили два райони зосередження ворога

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Сили оборони за добу завдали дев'яти авіаударів, ракетники й артилеристи вразили два райони зосередження ворога

Українська авіація за добу завдала дев'яти ударів по місцях розташування противника, ракетні війська й артилеристи вразили два райони зосередження окупантів, повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

"Авіація Сил оборони за добу завдала дев'яти ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії вразили два райони зосередження особового складу противника", - ідеться в повідомленні Генштабу у фейсбуці у вівторок.

 

Теги: #генштаб_зсу

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