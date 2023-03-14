Сили оборони за добу завдали дев'яти авіаударів, ракетники й артилеристи вразили два райони зосередження ворога

Українська авіація за добу завдала дев'яти ударів по місцях розташування противника, ракетні війська й артилеристи вразили два райони зосередження окупантів, повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

"Авіація Сил оборони за добу завдала дев'яти ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії вразили два райони зосередження особового складу противника", - ідеться в повідомленні Генштабу у фейсбуці у вівторок.