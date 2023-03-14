"Влада" окупованої частини Херсонщини проводить фільтраційні заходи щодо місцевих жителів - Генштаб

Окупаційна влада Абрикосівки Херсонської області проводить фільтраційні заходи щодо місцевого населення, шукає українських громадян, які, на думку окупантів, допомагають ЗСУ, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"Протягом минулої доби в населеному пункті Абрикосівка тимчасово зайнятої території Херсонської області противник, за активної підтримки місцевої окупаційної так званої влади здійснював фільтраційні заходи стосовно місцевого населення", - йдеться в повідомленні Генштабу у фейсбуці у вівторок.

Як зазначає Генштаб, причиною обшуків приватних будинків, огляду засобів мобільного зв'язку, особистих ноутбуків і комп'ютерів стало влучання Силами оборони України в місце базування одного з підрозділів армії РФ. "У результаті повністю знищено чотири одиниці броньованої техніки (БМП/САУ) та щонайменше 15 окупантів. Кількість поранених перевіряється та уточнюється", - повідомляє Генштаб.