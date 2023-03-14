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18:41 14.03.2023

Війська РФ за добу завдали 30 авіа- та вісім ракетних ударів, 33 обстріли з РСЗВ

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Війська РФ за добу завдали 30 авіа- та вісім ракетних ударів, 33 обстріли з РСЗВ

Протягом доби війська РФ завдали 30 авіаційних і восьми ракетних ударів, один із них - по місту Краматорську, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ про ситуацію станом на 18:00 вівторка.

"Противник не полишає спроб виходу на адміністративний кордон Донецької та Луганської областей. Російський агресор основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на лиманському, бахмутському, авдіївському, мар'їнському та шахтарському напрямках", - ідеться в повідомленні Генштабу у фейсбуці.

У Краматорську пошкоджено триповерхову житлову будівлю, є загиблі й поранені серед місцевого населення. Ще одного ракетного удару окупанти завдали по місту Затока Одеської області - уламками ракети пошкоджено одну з будівель дитячого навчального закладу "Золота рибка". Жертв і втрат серед місцевого населення немає.

Також окупанти здійснили понад 33 обстріли з реактивних систем залпового вогню.

Високим залишається рівень ракетної загрози по всій території України, зазначається в повідомленні Генштабу.

 

Теги: #генштаб_зсу

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