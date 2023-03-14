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11:30 14.03.2023

Кличко зустрівся з чеською урядовою делегацією щодо допомоги в реабілітації захисників

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Мер Києва Віталій Кличко зустрівся з делегацією Чеської Республіки та обговорив допомогу Україні, зокрема в реабілітації військових. Про це Кличко повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«Зустрівся з Урядовим уповноваженим Чеської Республіки з питань відбудови України Томашем Копечним та представниками чеського бізнесу. Говорили про подальше втілення реформ для наближення  України до європейських стандартів, можливу підтримку чеської сторони в реабілітації наших воїнів-захисників, зокрема і психологічній, допомогу в розвитку медичної галузі, інфраструктурну відбудову та інвестиції в Україну», - повідомив Віталій Кличко.

Також, за його словами, чеський бізнес зацікавлений у співпраці щодо розвитку Київського метрополітену та у співпраці в енергетичному секторі.

Раніше повідомлялося, що Віталій Кличко зустрівся з керівниками правлячої Соціал-демократичної партії Німеччини Рольфом Мютценіхом і Ларсом Клінгбайлем та обговорив посилення підтримки України, зокрема військової.

Також під час Мюнхенської конференції з безпеки Віталій Кличко зустрічався з американськими сенаторами з питань посилення допомоги нашій державі озброєнням.

 

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