Події

10:33 14.03.2023

НА ОДЕЩИНІ ЧУТИ ВИБУХИ, МОЖЛИВО, ПРАЦЮЄ ППО - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

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НА ОДЕЩИНІ ЧУТИ ВИБУХИ, МОЖЛИВО, ПРАЦЮЄ ППО - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

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Кожен удар, що забирає безневинне життя, має призвести до законного і справедливого вироку, який карає за вбивство - Зеленський про ранковий обстріл Краматорська

Уже 32 країни входять до коаліції за створення Спецтрибуналу у справі про злочин агресії - глава МЗС України

Нація добровольців непереможна - привітання Залужного

Російські окупанти завдали ракетного удару по Краматорську, троє цивільних поранені, пошкоджено шість багатоповерхівок - голова ОВА

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