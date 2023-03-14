НА ОДЕЩИНІ ЧУТИ ВИБУХИ, МОЖЛИВО, ПРАЦЮЄ ППО - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
НА ОДЕЩИНІ ЧУТИ ВИБУХИ, МОЖЛИВО, ПРАЦЮЄ ППО - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
НА ОДЕЩИНІ ЧУТИ ВИБУХИ, МОЖЛИВО, ПРАЦЮЄ ППО - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
Кожен удар, що забирає безневинне життя, має призвести до законного і справедливого вироку, який карає за вбивство - Зеленський про ранковий обстріл Краматорська
Уже 32 країни входять до коаліції за створення Спецтрибуналу у справі про злочин агресії - глава МЗС України
Російські окупанти завдали ракетного удару по Краматорську, троє цивільних поранені, пошкоджено шість багатоповерхівок - голова ОВА
РФ використовує старі боєприпаси, які раніше вважалися непридатними до використання, - британська розвідка
Кожен удар, що забирає безневинне життя, має призвести до законного і справедливого вироку, який карає за вбивство - Зеленський про ранковий обстріл Краматорська
Уже 32 країни входять до коаліції за створення Спецтрибуналу у справі про злочин агресії - глава МЗС України
Російські окупанти завдали ракетного удару по Краматорську, троє цивільних поранені, пошкоджено шість багатоповерхівок - голова ОВА
Російський законопроєкт про підвищення призовного віку свідчить про відсутність планів Кремля проводити повну мобілізацію в майбутньому - ISW
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