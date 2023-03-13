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18:36 13.03.2023

Окупанти завдали 29 авіа- і шести ракетних ударів по Україні за добу - Генштаб ЗСУ

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Окупанти завдали 29 авіа- і шести ракетних ударів по Україні за добу - Генштаб ЗСУ

Російські окупанти завдали протягом доби 29 авіаційних і шести ракетних ударів по території України, а також здійснили понад десять обстрілів із реактивних систем залпового вогню, повідомляють в оперативній інформації з російського вторгнення станом на 18:00 понеділка, оприлюдненій на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці.

"(Ракетного удару було завдано – ІФ-У) по професійно-аграрному ліцею населеного пункту Зноб-Новгородське Сумської області. Загинула одна цивільна людина, ще п'ятеро мирних громадян – поранені. Також російські окупанти вдарили двома ракетами по школі в Авдіївці на Донеччині, загинула місцева мешканка", - ідеться у зведенні.

Протягом доби окупанти обстріляли райони понад 70 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Миколаївської та Херсонської областей, зокрема міст Куп'янськ Харківської області, Бахмут, Костянтинівка, Авдіївка, Красногорівка, Мар'їнка та Вугледар Донецької області, Гуляйполе Запорізької області, Очаків Миколаївської області, Берислав Херсонської області та Херсон.

"Високим залишається рівень ракетної загрози по всій території України", - наголосили в Генштабі.

 

Теги: #генштаб_зсу

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