Розстріляний росіянами боєць ЗСУ Мацієвський був громадянином Молдови, підтвердив Кишинів

Військовослужбовець Збройних сил України Олександр Мацієвський, відео з розстрілом якого російськими окупантами з'явилося в мережі 6 березня, був громадянином Молдови, заявило Міністерство закордонних справ і європейської інтеграції Молдови (МЗСЄІ).

"Після підтвердження українською стороною того факту, що українським солдатом, страченим російськими військовослужбовцями, є Олександр Мацієвський, МЗСЄІ різко засуджує вбивство громадянина Молдови, діяння, яке можна кваліфікувати як воєнний злочин і грубе порушення міжнародних гуманітарних законів", - зазначено в повідомленні пресслужби міністерства.

У міністерстві також підтвердили тверду позицію Молдови, яка засуджує війну РФ проти України.

"Наша країна, як і раніше, віддана підтримці України в її зусиллях із повернення до миру і стабільності", - наголошується в повідомленні.

Як повідомлялося, Служба безпеки України 12 березня офіційно підтвердила особу солдата, розстріляного російськими солдатами за слова "Слава Україні" - снайпера 163 батальйону 119 окремої бригади ТРО Чернігівської області Мацієвського Олександра Ігоровича. За інформацією, встановленою СБУ, Мацієвського розстріляли 30 грудня 2022 року. Його тіло було повернуто додому в лютому 2023 року.

Президент України Володимир Зеленський присвоїв Мацієвському звання Героя України.