Події

13:31 12.03.2023

Російські окупанти обстріляли житловий сектор у Білозерці, поранено дівчину - перший заступник голови облради

1 хв читати

Одну дівчину було поранено в Білозерці (Херсонська обл.) унаслідок обстрілу населеного пункту російськими окупантами в неділю, повідомив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський.

"Сьогодні вранці ворог обстріляв житловий сектор у Білозерці. Одна дівчина дістала поранення, їй оперативно було надано медичну допомогу", - написав Соболевський у телеграм-каналі в неділю.

 

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Загроза нападу окупантів із території Білорусі - низька, українські прикордонники та ЗСУ контролюють ситуацію

Втрати РФ за добу становили 1090 о/с противника, вісім танків і чотири артсистеми

Зеленський: Руїни, уламки, воронки від снарядів - автопортрет Росії

Запровадження санкцій проти грального бізнесу закриє схеми на десятки мільярдів гривень

Російські окупанти обстріляли Запоріжжя, в одному із районів почалася пожежа

ОСТАННЄ

Загроза нападу окупантів із території Білорусі - низька, українські прикордонники та ЗСУ контролюють ситуацію

В Україну від Люксембургу направлено 14 бронеавтомобілів швидкої допомоги - посольство

У Харкові метро відновило перевезення пасажирів

В Україні потеплішає, у понеділок невеликий мокрий сніг і дощ прогнозують тільки в північних і західних областях

Харківський метрополітен призупинив перевезення пасажирів через кілька годин після його відновлення

Аварійні відключення через перевантаження в мережі можуть застосовуватися в неділю в Харківській області - "Укренерго"

Харків'янин загинув унаслідок вибуху невстановленого предмета поблизу гаража - поліція

Із небезпечних регіонів Донецької, Запорізької та Херсонської області продовжують курсувати безкоштовні евакуаційні поїзди - Мінреінтеграції

Транспортні картки працюють у звичайному режимі на всіх станціях метрополітену

Тимчасово призупинено рух Харківського метрополітену - міськрада

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА