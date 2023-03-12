Російські окупанти обстріляли житловий сектор у Білозерці, поранено дівчину - перший заступник голови облради

Одну дівчину було поранено в Білозерці (Херсонська обл.) унаслідок обстрілу населеного пункту російськими окупантами в неділю, повідомив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський.

"Сьогодні вранці ворог обстріляв житловий сектор у Білозерці. Одна дівчина дістала поранення, їй оперативно було надано медичну допомогу", - написав Соболевський у телеграм-каналі в неділю.