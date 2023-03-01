ВИБУХИ В СУМАХ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
ВИБУХИ В СУМАХ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
ВИБУХИ В СУМАХ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
РФ завдала ракетного удару по інфраструктурі Кременчуцького району, інформація про жертв та руйнування уточнюється - Полтавська обладміністрація
РФ завдала ракетного удару по інфраструктурі Кременчуцького району, інформація про жертв та руйнування уточнюється - Полтавська обладміністрація
США запровадили санкції проти трьох організацій і двох фізосіб через підтримку збройових програм КНДР
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