Тимчасово призупиняється подання заяв на грошову допомогу від ТЧХУ ветеранам війни з інвалідністю

Тимчасово призупиняється подання заяв від ветеранів I або II групи інвалідності внаслідок війни на отримання грошової допомоги від Товариства Червоного хреста України (ТЧХУ).

"Тимчасово призупиняється подання заяв від ветеранів з інвалідністю внаслідок війни І або ІІ групи на виплату грошової допомоги від Червоного хреста України",- повідомило ТЧХУ на своїй сторінці у фейсбуці в середу.

У ТЧХУ зазначили, що зі старту проєкту вже отримано 10 тисяч заяв, а про початок другого етапу оформлення заяв для наступних 15 тисяч осіб буде оголошено через певний час.

Спільний проєкт ТЧХУ та Міністерства у справах ветеранів України з підтримки ветеранів війни, які отримали інвалідність I або II групи внаслідок війни, стартував 16 лютого.

Згідно з інформацією на сайті Міністерства у справах ветеранів, проєкт передбачає виплату цій категорії осіб грошової допомоги одноразово одним платежем на банківський рахунок заявника розміром 4 тис. грн на місяць. Виплати здійснюватимуться протягом чотирьох місяців незалежно від отримання ними інших видів допомоги.

Проєкт поширюється на повнолітніх громадян України, яким, відповідно до закону "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" надано статус особи з інвалідністю внаслідок війни I або II групи, і відомості про яких внесено до Єдиного державного реєстру ветеранів війни.