Події

19:19 01.03.2023

У РАЙОНІ КРЕМЕНЧУКА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЧУТИ ВИБУХИ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

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У РАЙОНІ КРЕМЕНЧУКА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЧУТИ ВИБУХИ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

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