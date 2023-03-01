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15:01 01.03.2023

Зеленський у 80-ті роковини Корюківської трагедії: Ми створимо таку архітектуру безпеки, яка не дасть злу можливості повторюватися

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Зеленський у 80-ті роковини Корюківської трагедії: Ми створимо таку архітектуру безпеки, яка не дасть злу можливості повторюватися

Президент України Володимир Зеленський у 80-ті роковини масових убивств нацистами населення в Корюківці Чернігівської області заявив, що Україна спільно з державами-партнерами створить архітектуру безпеки, яка не дасть злу можливості повторюватися.

"80 років Корюківській трагедії. Страшному злочину нацистів проти мирних людей у роки Другої світової війни, що забрав життя тисяч жителів Корюківки на Чернігівщині. Ми пам’ятаємо. Ми не забудемо. Ми створимо таку архітектуру безпеки, яка не дасть злу змоги повторюватися. Ніколи знову! Ми дамо силу цим словам", - написав Зеленський у телеграмі.

"Вічна пам’ять усім невинним жертвам Другої світової війни!" - заявив він.

Корюківська трагедія - масове вбивство мирного населення селища Корюківка Чернігівської області, яке вчинили загони SS 1-2 березня 1943 року.

Теги: #корюківська_трагедія
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