Генштаб: Ворог обстріляв житлові квартали Олешок, звинувативши в цьому ЗСУ

Російські окупаційні війська обстріляли з мінометів житлові квартали населеного пункту Олешки (Херсонська обл.) і звинуватили в цьому ЗСУ, повідомляє Генштаб.

"Ворог продовжує здійснювати заходи з дискредитації Сил оборони України та залякування мешканців тимчасово захопленої частини Херсонщини. Противник знову обстріляв з мінометів житлові квартали населеного пункту Олешки та звинуватив у цьому ЗСУ", - ідеться в повідомленні Генштабу у фейсбуці у понеділок.