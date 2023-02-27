Події

18:43 27.02.2023

Генштаб: Ворог обстріляв житлові квартали Олешок, звинувативши в цьому ЗСУ

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Російські окупаційні війська обстріляли з мінометів житлові квартали населеного пункту Олешки (Херсонська обл.) і звинуватили в цьому ЗСУ, повідомляє Генштаб.

"Ворог продовжує здійснювати заходи з дискредитації Сил оборони України та залякування мешканців тимчасово захопленої частини Херсонщини. Противник знову обстріляв з мінометів житлові квартали населеного пункту Олешки та звинуватив у цьому ЗСУ", - ідеться в повідомленні Генштабу у фейсбуці у понеділок.

 

Теги: #генштаб_зсу

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