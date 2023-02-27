Росіяни облаштували ще один шпиталь на Херсонщині - у Каланчаку, туди вже привезли 150 поранених

Російські війська зазнають значних втрат, тому намагаються максимально задіяти цивільну медичну інфраструктуру окупованих областей України, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"Противник продовжує зазнавати втрат. Тому для надання медичної допомоги своїм військовослужбовцям, активно використовує місцеву інфраструктуру на тимчасово захоплених територіях", - ідеться в повідомленні Генштабу у фейсбуці у понеділок.

Як інформує Генштаб, у населеному пункті Каланчаку (Херсонська обл.) на базі місцевої лікарні облаштовано військовий шпиталь. Туди вже привезли орієнтовно 150 поранених військовослужбовців збройних сил Російської Федерації. "За наявною інформацією, медичний персонал – виключно росіяни", - наголошується в повідомленні.