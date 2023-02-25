Події

18:50 25.02.2023

Російські окупанти обладнали катівню в окупованій Василівці Запорізької області - Генштаб ЗСУ

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Російські окупанти обладнали катівню в окупованій Василівці Запорізької області - Генштаб ЗСУ

На тимчасово захоплених територіях Запорізької та Херсонської областей російські окупанти посилюють тиск на цивільне населення, проводять обшуки приміщень, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Відомо, що в місті Василівка Запорізької області росіяни облаштували катівню, де утримуються проукраїнськи налаштовані громадяни", - зазначено в повідомленні на фейсбук-сторінці

Також зазначається, що всі підрозділи так званих силових структур Донецької області з 1 березня 2023 року переходять на функціонування за російським законодавством. У зв'язку з цим анонсовано звільнення військовослужбовців 1 армійського корпусу (Горлівка), які досягли граничних термінів перебування на військовій службі.

 

Теги: #генштаб_зсу

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