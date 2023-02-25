Окупанти за добу завдали шість ракетних та п’ять авіаційних ударів по території України – Генштаб ЗСУ

Протягом доби російські окупаційні війська завдали 6 ракетних та 5 авіаційних ударів, а також здійснили близько 10 обстрілів із РСЗВ, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Постраждали населені пункти та мирне населення. Є небезпека подальших російських ракетних ударів по всій території України", - зазначається у повідомленні на фейсбук-сторінці.

Під ворожим вогнем опинилося близько 60 населених пунктів Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської та Херсонської областей.

На волинському, поліському, сіверському та слобожанському напрямках оперативна ситуація залишається без істотних змін, наступальних угруповань ворога не виявлено.

Окупанти робили спроби наступальних дій на куп'янському, лиманському, бахмутському, авдіївському та шахтарському напрямках, проте успіху не досягли.