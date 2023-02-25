ВІДБУВАЮТЬСЯ ВІДБОЇ ПОВІТРЯНОЇ ТРИВОГИ
ВІДБУВАЮТЬСЯ ВІДБОЇ ПОВІТРЯНОЇ ТРИВОГИ
ВІДБУВАЮТЬСЯ ВІДБОЇ ПОВІТРЯНОЇ ТРИВОГИ
За підтримки ми можемо завершити російську агресію вже цього року - звернення Зеленського до керівництва Німеччини
Українська Формула миру стане основою нової безпеки в Європі та світі - звернення Зеленського до учасників Міжнародного форуму в Каунасі
СБУ затримала на Донеччині ще одного інформатора ворога, який наводив артилерію на бойові позиції ЗСУ
Пожежу гасять на складі лакофарбової продукції в Подільському районі Києва, інформації про постраждалих немає - КМДА
За підтримки ми можемо завершити російську агресію вже цього року - звернення Зеленського до керівництва Німеччини
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