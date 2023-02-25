Події

16:06 25.02.2023

ПОВІТРЯНУ ТРИВОГУ ОГОЛОШЕНО НА ВСІЙ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ

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ПОВІТРЯНУ ТРИВОГУ ОГОЛОШЕНО НА ВСІЙ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ

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