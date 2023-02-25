ПОВІТРЯНУ ТРИВОГУ ОГОЛОШЕНО НА ВСІЙ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ
ПОВІТРЯНУ ТРИВОГУ ОГОЛОШЕНО НА ВСІЙ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ
ПОВІТРЯНУ ТРИВОГУ ОГОЛОШЕНО НА ВСІЙ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ
За підтримки ми можемо завершити російську агресію вже цього року - звернення Зеленського до керівництва Німеччини
Українська Формула миру стане основою нової безпеки в Європі та світі - звернення Зеленського до учасників Міжнародного форуму в Каунасі
СБУ затримала на Донеччині ще одного інформатора ворога, який наводив артилерію на бойові позиції ЗСУ
Пожежу гасять на складі лакофарбової продукції в Подільському районі Києва, інформації про постраждалих немає - КМДА
За підтримки ми можемо завершити російську агресію вже цього року - звернення Зеленського до керівництва Німеччини
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