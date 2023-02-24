Події

18:55 24.02.2023

Найбільше розчарування Зеленського - представники влади, які залишили Київ у перший день війни

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Президента України Володимира Зеленського розчарували члени його команди, які в перші дні повномасштабного вторгнення Росії в Україну виїхали з Києва.

"Хто розчарував? Усі ті, хто поїхали 24-го числа (24 лютого 2022 року – ІФ-У), усі, хто виїхав із Києва, хто виїхав із міст, сіл, які повинні керувати державою або охороняти її, битися за неї", - сказав Зеленський на пресконференції в п'ятницю в Києві.

Відповідаючи на запитання, яка його найбільша помилка за рік війни, Зеленський сказав: "Моя найбільша помилка? Я не знаю, мені здається, їх було достатньо... Я жива людина, і щоденно я, напевно, помиляюся... Головне, щоб у мене, як у президента, не було фатальних помилок, через які я, гарант Конституції та гарант захисту держави, можу її з вами втратити. Слава Богу, такої помилки не було".

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