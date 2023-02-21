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18:59 21.02.2023

Окупанти продовжують знищувати критичну інфраструктуру в Україні, ведуть вогонь по будинках мирного населення – Генштаб ЗСУ

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Окупанти продовжують знищувати критичну інфраструктуру в Україні, ведуть вогонь по будинках мирного населення – Генштаб ЗСУ

Російські окупанти продовжують знищувати критичну інфраструктуру в Україні, обстрілюють з артилерії цивільні об'єкти та ведуть вогонь по будинках мирного населення, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"Протягом доби противник здійснив понад 30 обстрілів із реактивних систем залпового вогню, зокрема по цивільній інфраструктурі міста Херсона. Є жертви серед цивільного населення", - йдеться у повідомленні.

У ньому уточнюється, що найвищою залишається загроза подальших російських авіаційних та ракетних ударів по всій території України.

У Генштабі наголошують, що ворог зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на куп'янському, лиманському, бахмутському, авдіївському та шахтарському напрямках.

На волинському, поліському, сіверському та слобожанському напрямках ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

Ворожих обстрілів зазнали понад 20 районів населених пунктів Сумщини, Чернігівщини та Харківщини. Серед них – Стрілеча, Мороховець, Стариця, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Волохівка, Бударки, Бологівка та Колодязне.

На куп'янському та лиманському напрямках противник обстріляв населені пункти Дворічна, Гряниківка, Котлярівка, Берестове Харківської області; Стельмахівка, Іванівка, Невське, Червонопопівка, Діброва, Білогорівка на Луганщині та Федорівка Донецької області.

На бахмутському напрямку обстрілів зазнали 18 населених пунктів, зокрема, Роздолівка, Веселе, Бахмут, Ступочки, Кліщіївка, Озарянівка і Торецьк Донецької області.

На авдіївському та шахтарському напрямках противник здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Авдіївка, Водяне, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка, Богоявленка, Велика Новосілка, Нескучне, Пречистівка та Вугледар.

На запорізькому напрямку вогневого ураження зазнали, зокрема, Новосілка, Времівка і Новопіль Донецької області та Ольгівське, Гуляйполе, Малинівка, Магдалинівка, Павлівка, Кам’янське, Оріхів, Мала Токмачка - Запорізької.

На херсонському напрямку від ворожого артилерійського вогню постраждали передмістя та місто Херсон, а також райони 14 населених пунктів, зокрема Милове, Томарине, Шляхове, Берислав, Миколаївка, Веселе, Антонівка та Велетенське.

"У зв’язку з високим рівнем дезертирства з лав російських окупаційних військ з 20 лютого цього року в Чаплинському районі Херсонської області проводяться масові облави. Особливу увагу приділяють покинутим дачам і будинкам", - наголошують у Генштабі ЗСУ.

Уточнюється, що від початку 2023 року на тимчасово окупованій території АР Крим, зокрема в місті Севастополі, значно погіршилася криміногенна ситуація.

"Причиною стала поява ексув’язнених, які воювали у складі так званої ПВК "Вагнера" та були амністовані після завершення контракту. В разі затримання за скоєні злочини їх направляють не у виправні заклади, а назад на передову", - зазначають українські військові.

"Авіація Сил оборони України за добу завдала чотирьох ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів", - підсумували вони.

 

Теги: #генштаб_зсу

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