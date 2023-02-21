ОКУПАНТИ НАНЕСЛИ РАКЕТНИЙ УДАР ПО БАГАТОПОВЕРХІВЦІ ТА ЗУПИНЦІ У ХЕРСОНІ, Є ЗАГИБЛИЙ І ПОРАНЕНІ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
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Верховній Раді пропонують звернутися до ООН через депортацію українських дітей до РФ - проєкт постанови
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