Події

12:41 21.02.2023

ОКУПАНТИ НАНЕСЛИ РАКЕТНИЙ УДАР ПО БАГАТОПОВЕРХІВЦІ ТА ЗУПИНЦІ У ХЕРСОНІ, Є ЗАГИБЛИЙ І ПОРАНЕНІ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

1 хв читати

ОКУПАНТИ НАНЕСЛИ РАКЕТНИЙ УДАР ПО БАГАТОПОВЕРХІВЦІ ТА ЗУПИНЦІ У ХЕРСОНІ, Є ЗАГИБЛИЙ І ПОРАНЕНІ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Прем'єрка Італії Мелоні приїхала до Києва

Євросоюз продовжив дію антиросійських санкцій до 24 лютого 2024 року

За добу ЗС України знищили близько 760 окупантів, 10 танків, 4 артсистеми та 5 БПЛА

МВФ дав високу оцінку стійкості державних інституцій України – Зеленський

Зеленський побачив рішучість Байдена зробити все для перемоги над Росією

ОСТАННЄ

Окупанти обстріляли Очаків, поранено місцевого жителя – поліція

Міносвіти рекомендує з 22 до 24 лютого організувати освітній процес дистанційно

Окупанти завдали удару по багатоповерхівкам та зупинці в Херсоні, є загиблі та поранені - ЗМІ

Танки Abrams можуть бути передані із наявних запасів США - ЗМІ

Верховній Раді пропонують звернутися до ООН через депортацію українських дітей до РФ - проєкт постанови

Росія припиняє свою участь у ДСНО - Путін

"Укрзалізниця" розслідує причини сходжнення з рейок локомотива поїзда "Київ-Варшава"

Прем'єрка Італії Мелоні приїхала до Києва

На півдні Туреччини зафіксували майже 100 афтершоків після нового землетрусу

Із 21 лютого декілька днів у Києві відбуватимуться навчання із захисту столиці

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА