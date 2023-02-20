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18:42 20.02.2023

Окупанти завдали 3 ракетних та 22 авіаударів по Україні за добу - Генштаб

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Окупанти завдали 3 ракетних та 22 авіаударів по Україні за добу - Генштаб

Російські окупанти протягом минулої доби завдали 3 ракетних і 22 авіаційних ударів, здійснили понад 30 обстрілів території України з реактивних систем залпового вогню, повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00 понеділка, оприлюдненій на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці.

Протягом доби під ворожі обстріли потрапили райони понад 130 населених пунктів у Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях, зокрема Вовчанська Харківської області, Бахмута та Авдіївки Донецької області, Херсона та Берислава Херсонської області.

Також ворог завдав авіаційних ударів у районі Олександрополя, Авдіївки, Мар’їнки, Вугледара та Новополя Донецької області, Малинівки і Малої Токмачки Запорізької області.

"Високою залишається загроза подальших російських авіаційних та ракетних ударів по всій території України", - зазначають у Генштабі.

Також повідомляється, що в неділю, 19 лютого, російські окупаційні війська обстріляли з артилерії окуповане ними ж м. Гола Пристань Херсонської області "з метою звинуватити та дискредитувати Збройні сили України". "Також для формування негативного ставлення до Сил оборони України окупанти продовжують обстріли цивільних об'єктів окремих населених пунктів Каховського та Голопристанського районів Херсонської області", - йдеться в повідомленні.

За даними Генштабу, ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на куп'янському, лиманському, бахмутському, авдіївському та шахтарському напрямах. На волинському, поліському, сіверському та слобожанському напрямках ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

 

Теги: #генштаб_зсу

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