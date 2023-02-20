Окупанти погрожують залишити без пенсійних виплат і вилучити майно у жителів Херсонщини, які не хочуть отримувати паспорти РФ, – Генштаб ЗСУ

Російські окупанти продовжують примусову російську паспортизацію громадян України на тимчасово зайнятих територіях Херсонської області, повідомляється на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці у понеділок.

"Зокрема, російська окупаційна так звана влада у Скадовську та Каланчаку, погрожуючи конфіскацією особистого майна, змушує прискорити процес отримання російських паспортів та переоформлення бізнесу рухомого і нерухомого майна за російським законодавством", - ідеться у повідомленні.

Окрім того, у разі відсутності російського паспорта пенсіонерам погрожують залишити їх без пенсійних виплат.

"В результаті у місцевих громадян виникла соціальна напруга та побоювання щодо втрати власного майна та бізнесу", - зазначають у Генштабі.