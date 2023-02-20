Події

14:23 20.02.2023

Президенти України та США вшанували пам'ять загиблих українських захисників та відвідали Свято-Михайлівський Золотоверхий монастир

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Президент України Володимир Зеленський та президент США Джозеф Байден, який перебуває з візитом в Україні, відвідали Свято-Михайлівський Золотоверхий монастир у Києві.

"Глави держав ознайомилися з історією храму та його функціонуванням у часи російського вторгнення. Президенти України та США також поклали квіти до Стіни пам’яті загиблих за Україну, розташованої біля Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря", - повідомляє пресслужба глави Української держави.

Зазначається, що Зеленський та Байден вшанували пам'ять українських героїв хвилиною мовчання.

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