Президенти України та США вшанували пам'ять загиблих українських захисників та відвідали Свято-Михайлівський Золотоверхий монастир

Президент України Володимир Зеленський та президент США Джозеф Байден, який перебуває з візитом в Україні, відвідали Свято-Михайлівський Золотоверхий монастир у Києві.

"Глави держав ознайомилися з історією храму та його функціонуванням у часи російського вторгнення. Президенти України та США також поклали квіти до Стіни пам’яті загиблих за Україну, розташованої біля Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря", - повідомляє пресслужба глави Української держави.

Зазначається, що Зеленський та Байден вшанували пам'ять українських героїв хвилиною мовчання.