ВИБУХ У ХМЕЛЬНИЦЬКОМУ – ГОЛОВА ОВА
ВИБУХ У ХМЕЛЬНИЦЬКОМУ – ГОЛОВА ОВА
ВИБУХ У ХМЕЛЬНИЦЬКОМУ – ГОЛОВА ОВА
Понад половина росіян повідомляють про участь їхніх друзів чи родичів у війні проти України – британська розвідка
Лукашенко запропонував розпочати виробництво військових літаків та запчастин вантажівок для РФ у Білорусі, але успіху окупантам це не забезпечить – ISW
Окупанти продовжили вночі обстрілювати Донецьку область, за добу загинули три мирні жителі – голова обладміністрації
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