Російські окупанти за добу завдали 6 ударів по цивільній інфраструктурі Куп'янська - Генштаб ЗСУ

Протягом доби противник завдав 6 ракетних ударів по цивільній інфраструктурі Куп'янська Харківської області, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Пошкоджено 3 приватних та один багатоповерховий будинки. Крім того, ворог загалом завдав 10 авіаційних ударів і здійснив понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню", - зазначається в повідомленні в Facebook.

Загроза подальших російських ракетних ударів залишається дуже високою по всій території України.

Окупанти також не припиняють мінометних та артилерійських обстрілів позицій українських військ та населених пунктів уздовж державного кордону. Загалом від обстрілів постраждали близько 110 населених пунктів у Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областей.

Зазначається, що ворог основні зусилля зосереджують на веденні наступальних дій на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках, зазнаючи значних втрат у живій силі.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує утримувати певні підрозділи в прикордонних з Україною районах, проте наступальні угруповання не виявлені. На полігонах Білорусі триває підготовка підрозділів російських військ.