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18:49 15.02.2023

Генштаб: Війська РФ за добу завдали 17 авіаударів, здійснили 28 обстрілів із РСЗВ

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Генштаб: Війська РФ за добу завдали 17 авіаударів, здійснили 28 обстрілів із РСЗВ

 Російські війська за останню добу завдали 17 авіаційних ударів, здійснили 28 обстрілів з РСЗВ по цивільних об'єктах України, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ про ситуацію станом на 18:00.

"Протягом доби противник завдав 17 авіаційних ударів. Окрім того, ворог здійснив 28 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по цивільній інфраструктурі Покровська Донецької області та Херсонщини", - йдеться у повідомленні, розміщеному на офіційній сторінці Генштабу в середу ввечері.

"Є поранені та загиблі серед цивільного населення, майже знищено житловий багатоповерховий будинок і знову обстріляно лікарню в Бериславі", - інформує Генштаб.

"Високою залишається загроза подальших російських авіаційних і ракетних ударів по всій території України", - наголошується у повідомленні.

 

Теги: #генштаб_зсу

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