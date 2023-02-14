Окупанти завдали 2 ракетних ударів по Україні та здійснили 25 обстрілів із РСЗВ за добу – Генштаб ЗСУ

Російські окупанти завдали двох ракетних ударів по цивільній інфраструктурі Костянтинівки та Краматорська Донецької області, а також здійснили протягом доби понад 25 обстрілів із реактивних систем залпового вогню, зокрема по цивільних об'єктах Херсона, Очакова та Берислава.

Як повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00 вівторка, оприлюдненій на сторінці Збройних сил України у фейсбуці, ворожі снаряди пошкодили приватні й багатоповерхові будинки, є поранені.

"Противник не припиняє мінометних та артилерійських обстрілів позицій наших військ, а також населених пунктів поблизу лінії зіткнення", - йдеться у зведенні.

Обстріляли райони понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей, зокрема міста Вовчанськ і Куп'янськ Харківської області, Бахмут, Часів Яр, Авдіївка, Красногорівка, Мар'їнка та Вугледар Донецької області, Оріхів Запорізької , Берислав Харківської області та Херсон.

Окупанти завдали авіаційних ударів у районах с. Берестове Харківської області, сіл Верхньокам'янське та Іванівка, смт Курдюмівка, міст Бахмут, Авдіївка та Вугледар Донецької області, селища Житлівка Луганської області, Малинівки та Новоданилівки Запорізької області.

"Також окупанти скинули з БПЛА на позиції наших військ у районі Водяного аерозольні гранати нелетальної дії типу К-51", - йдеться у зведенні.

"Високою залишається загроза подальших російських авіаційних та ракетних ударів по всій території України", - додали в Генштабі.