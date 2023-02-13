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19:14 13.02.2023

Червоний Хрест додатково перевірить документи співробітників і волонтерів після затримання колаборанта, який намагався проникнути до їхніх лав

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Червоний Хрест додатково перевірить документи співробітників і волонтерів після затримання колаборанта, який намагався проникнути до їхніх лав

Товариство Червоного Хреста України (ТЧХУ) здійснить додаткову перевірку документів своїх співробітників та волонтерів після затримання Службою безпеки України колаборанта, який намагався "легалізуватися" під виглядом волонтера ТЧХУ.

"У зв’язку з виявленими фактами Товариство Червоного Хреста України додатково проведе перевірку документів серед співробітників та волонтерів. Забезпечить повну підтримку розслідуванню. Наш процес відбору співробітників та волонтерів, які бажають доєднатися до нашого товариства, буде вдосконалений", - ідеться в офіційній позиції ТЧХУ сайті товариства.

У заяві наголошується, що затриманий проходив випробувальний термін на посаді координатора одного з проєктів ТЧХУ і для оформлення на роботу надав усі необхідні документи відповідно до закону, зокрема довідку тимчасово переміщеної особи.

"Ми категорично засуджуємо і вважаємо неприпустимим будь-який прояв колабораціонізму. Ми непохитні в дотриманні наших принципів та обурені, що ім’я та багаторічну роботу нашого товариства намагалися використати", - йдеться у документі.

ТЧХУ нагадало, що є найбільшою гуманітарною організацією України, яка працює виключно на контрольованій урядом України території. З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну товариство надало допомогу понад 10 мільйонам людей. Щодня 1,5 тис. співробітників та 8 тис. волонтерів Товариства Червоного Хреста України допомагають людям, які постраждали від війни.

Як повідомлялося, СБУ затримала в Києві колаборанта, який намагався сховатися в лавах представництва Товариства Червоного Хреста України і перебував у розшуку за добровільну співпрацю з російськими окупантами на тимчасово захопленій частині сходу України. Зловмисником виявився колишній керівник сектору створеного російськими окупантами у захопленій частині Луганської області "Управління пенсійного фонду Новопсковського району".

Теги: #заява #колаборант #тчху

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