СБУ затримала в Києві колаборанта, який намагався сховатися в лавах представництва Червоного Хреста

Служба безпеки України затримала у Києві ворожого поплічника, який перебував у розшуку за добровільну співпрацю з російськими окупантами на сході України та намагався "легалізуватися" у столиці під виглядом волонтера місцевого представництва Товариства Червоного Хреста України, повідомляє СБУ.

"Служба безпеки затримала у Києві ворожого поплічника, який перебував у розшуку за добровільну співпрацю з російськими окупантами на тимчасово захопленій частині сходу України. Зловмисником виявився колишній керівник сектору створеного загарбниками "управління пенсійного фонду "ЛНР" у Новопсковському районі", - йдеться у повідомленні української спецслужби в понеділок.

За інформацією СБУ, ще минулого року співробітники спецслужби викрили колаборанта, задокументували його злочинну діяльність та оголосили у розшук.

"Під час оперативних дій українська спецслужба встановила, що зловмисник приховано прибув до столиці, де намагався "легалізуватись" під виглядом волонтера місцевого представництва Товариства Червоного Хреста України. Під час "працевлаштування" до гуманітарної установи колаборант видавав себе за переселенця з Луганщини і приховав факти своєї співпраці з агресором", - зазначається у повідомленні.

У СБУ зазначають, що надалі зловмисник планував втекти від правосуддя за кордон під виглядом учасника міжнародного волонтерського руху.

За даними слідства, фігурантом є мешканець Луганщини, який на початку повномасштабного вторгнення підтримав російських загарбників та запропонував їм свою допомогу у війні проти України. За це його було призначено до складу місцевої окупаційної адміністрації.

"Перебуваючи на "посаді", він виконував вказівки Москви щодо поширення кремлівського режиму на території регіону. Правопорушник брав участь у впровадженні на Луганщині "рубльової зони" через пенсійні виплати", - інформують у СБУ.

Слідчі СБУ повідомили зловмиснику про підозру за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу (колабораційна діяльність).

Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Зловмиснику загрожує покарання до 10 років ув'язнення.