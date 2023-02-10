Події

11:30 10.02.2023

ВИПУЩЕНІ ПО УКРАЇНІ РОСІЙСЬКІ РАКЕТИ ПРОЛЕТІЛИ НАД РУМУНІЄЮ ТА МОЛДОВОЮ - ЗАЛУЖНИЙ

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ВИПУЩЕНІ ПО УКРАЇНІ РОСІЙСЬКІ РАКЕТИ ПРОЛЕТІЛИ НАД РУМУНІЄЮ ТА МОЛДОВОЮ - ЗАЛУЖНИЙ

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