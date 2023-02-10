ВИПУЩЕНІ ПО УКРАЇНІ РОСІЙСЬКІ РАКЕТИ ПРОЛЕТІЛИ НАД РУМУНІЄЮ ТА МОЛДОВОЮ - ЗАЛУЖНИЙ
ВИПУЩЕНІ ПО УКРАЇНІ РОСІЙСЬКІ РАКЕТИ ПРОЛЕТІЛИ НАД РУМУНІЄЮ ТА МОЛДОВОЮ - ЗАЛУЖНИЙ
ВИПУЩЕНІ ПО УКРАЇНІ РОСІЙСЬКІ РАКЕТИ ПРОЛЕТІЛИ НАД РУМУНІЄЮ ТА МОЛДОВОЮ - ЗАЛУЖНИЙ
Глава Міненерго повідомив про влучання в тепло- та гідрогенерацію, а також високовольтну інфраструктуру в шести областях України
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Міноборони Румунії не підтвердило інформацію про порушення повітряного простору країни російською ракетою - ЗМІ
Посла РФ у Кишиневі викликали до МЗС, щоб заявити протест у зв'язку з прольотом російської ракети над Молдовою
Глава Міненерго повідомив про влучання в тепло- та гідрогенерацію, а також високовольтну інфраструктуру в шести областях України
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