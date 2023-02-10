Події

10:10 10.02.2023

У КИЄВІ ТА КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ ЧУТИ ВИБУХИ, МОЖЛИВО, ПРАЦЮЄ ППО – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

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У КИЄВІ ТА КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ ЧУТИ ВИБУХИ, МОЖЛИВО, ПРАЦЮЄ ППО – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

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