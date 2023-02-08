Реальні доходи населення в ОЕСР зросли вперше за шість кварталів

Реальні доходи населення країн Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) у липні-вересні минулого року збільшилися вперше за шість кварталів – з січня-березня 2021 року.

Підйом становив 0,2% у поквартальному вираженні. При цьому реальний ВВП з розрахунку на душу населення зріс на 0,3%.

У третьому кварталі 2022 року підвищення реальних доходів було зазначено у дев'яти з 21 держави, дані щодо яких були відомі, повідомляється у звіті ОЕСР. Найбільший приріст відбувся в Австрії - на 10,1%, зокрема через держсубсидії населення. Зниження відбулося у таких країнах, як Канада (-0,5%) та Велика Британія (-0,6%).

Порівняно з допандемійним четвертим кварталом 2019 року, реальні доходи населення зросли на 1,9%, ВВП на душу населення - на 2,7%.

Для порівняння, у другому кварталі минулого року реальні доходи населення в державах ОЕСР впали на 0,6%, тоді як реальний ВВП на душу населення зріс на 0,3%. У першому кварталі перший показник зменшився на 1,2%, другий – підвищився на 0,1%.

Створена 1961 року ОЕСР одна із провідних економічних організацій світу, до складу якої входять 38 держав: Австралія, Австрія, Бельгія, Велика Британія, Угорщина, Німеччина, Греція, Данія, Ізраїль, Ірландія, Ісландія, Іспанія, Італія, Канада, Колумбія, Коста-Ріка, Латвія, Литва, Люксембург, Мексика, Нідерланди, Нова Зеландія, Норвегія, Польща, Португалія, Словаччина, Словенія, США, Туреччина, Фінляндія, Франція, Чехія, Чилі, Швейцарія, Швеція, Естонія, Південна Корея та Японія. Штаб-квартира ОЕСР розташована у Парижі.