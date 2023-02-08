На об'єктах освіти у 2022 році сталося 32 не пов'язані з воєнними діями пожежі

На об'єктах освіти у 2022 році сталося 32 пожежі, які не пов'язані з воєнними діями, повідомляє Міністерство освіти і науки України.

Зокрема, у звіті про стан пожежної та техногенної безпеки на об'єктах освіти, що належать до сфери управління Міносвіти, у 2022 році йдеться, що навіть якщо не брати до уваги ударів російських військ по освітній інфраструктурі, а також враховувати той факт, що майже половина всіх закладів освіти працювала в дистанційному форматі, можна констатувати значну кількість пожеж на таких об'єктах.

Зокрема, у 2022 році сталося 32 пожежі (без урахування пожеж, які виникли внаслідок воєнних дій), що майже в 2,5 раза менше, ніж за 2021 рік, але збитків державі завдано на 4,95 млн грн більше, ніж за попередні три роки.

Зазначено, що найбільша кількість пожеж сталася на об'єктах освіти Києва (дев’ять пожеж зі збитками 11,8 млн грн).

Згідно зі звітом, найпоширенішими причинами виникнення пожеж, як і в попередні роки, є: несправність обладнання (34%), невстановлені причини (28%), необережне поводження з вогнем (16%) та порушення правил експлуатації (13%).

"Значне збільшення кількості пожеж спостерігається в період ускладнення погодних умов та низьких температур повітря, що виникають унаслідок експлуатації несправних приладів опалення та саморобних нагрівальних приладів", - заявляють у міністерстві.