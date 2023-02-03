Події

19:08 03.02.2023

Українська авіація завдала 4 ударів по противнику, ракетники вразили 2 райони з живою силою ворога - Генштаб

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Українська авіація завдала 4 ударів по противнику, ракетники вразили 2 райони з живою силою ворога - Генштаб

Українська авіація за добу вразила чотири райони зосередження ворога, ракетні війська – два, повідомляє Генштаб.

"Авіація сил оборони протягом поточної доби завдала 4 удари по районах зосередження ворога та 1 - по позиції його зенітно-ракетних комплексів (ЗРК)", - повідомляє Генштаб у фейсбуці в п'ятницю про обстановку станом на 18:00.

Підрозділи ракетних військ та артилерії сил оборони України водночас уразили два райони зосередження живої сили противника, інформує Генштаб.

 

Теги: #генштаб_зсу

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