Українська авіація завдала 4 ударів по противнику, ракетники вразили 2 райони з живою силою ворога - Генштаб

Українська авіація за добу вразила чотири райони зосередження ворога, ракетні війська – два, повідомляє Генштаб.

"Авіація сил оборони протягом поточної доби завдала 4 удари по районах зосередження ворога та 1 - по позиції його зенітно-ракетних комплексів (ЗРК)", - повідомляє Генштаб у фейсбуці в п'ятницю про обстановку станом на 18:00.

Підрозділи ракетних військ та артилерії сил оборони України водночас уразили два райони зосередження живої сили противника, інформує Генштаб.