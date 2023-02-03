Проведення податкової реформи практично повністю вирішить проблему корупції в цій сфері — заступник керівника ОП

Проведення податкової реформи, над якою працює Офіс Президента, прибере всю корупцію в податковій сфері та вирівняє умови ведення бізнесу для всіх учасників ринку, заявив заступник керівника Офісу Президента України Ростислав Шурма, виступаючи на конференції Global Outlook: Victory Mode, яку провела Європейська бізнес-асоціація.

"Представлені в залі європейські компанії практично всі платять білі, легальні зарплати. Але є безліч бізнесменів, які платять зарплати в конвертах. І я розумію, наскільки вам складно конкурувати з тими, хто платить зарплату в конверті, тому що вони економлять 40% податків. Наша реформа змінить цю ситуацію і поставить усіх у рівне становище", — пояснив Ростислав Шурма.

За його словами, законопроєкт про податкову реформу буде готовий за 3-4 тижні, але внесений до сесійної зали після узгодження із західними кредиторами, насамперед із Міжнародним валютним фондом.

"Я запевняю всіх, що ми цю історію не відпустимо. Податкова реформа — це фундаментальна, правильна річ і вона обов'язково буде проведена вже цього року", — сказав Шурма.

За його словами, Офіс Президента працює і над іншими ініціативами: "Кожен, хто сидить у залі, керує великим підприємством, колективом. І ви знаєте, що для будівництва нового заводу треба розв'язати проблеми із землею та підключенням до мереж. Обидві проблеми будуть вирішені протягом чотирьох місяців", — сказав заступник керівника Офісу Президента.

Зокрема, до Верховної Ради внесено законопроєкт, який дасть змогу в режимі електронного декларування переводити землю сільськогосподарського призначення під промислові, енергетичні, логістичні або будівельні об'єкти.

Також буде ухвалено законопроєкт, який зобов'яже обленерго надавати вільні потужності для підключення нових промислових об'єктів. Поклавши таким чином край практиці здирництва та хабарництва з боку обленерго.

Нарешті, за словами Ростислава Шурми, інвестиційний клімат значно покращиться за рахунок активізації боротьби з корупцією. "Усі бачать, що відбувається останнім часом щодо боротьби з корупцією. Я можу всіх запевнити, що це всього лише початок системної роботи. Це буде довгий процес, але він обов'язково буде доведений до кінця, оскільки є принципове рішення Президента України знищити корупцію під корінь", — підкреслив він.