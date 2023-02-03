Події

01:35 03.02.2023

Україна заслуговує на переговори щодо вступу до ЄС цього року

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Україна заслуговує на переговори щодо вступу до ЄС цього року

Президент України Володимир Зеленський вірить, що переговори щодо вступу країни до ЄС можуть розпочатися вже цього року.

"Я вірю, що Україна заслуговує вже цього року підійти до переговорів про членство в ЄС", - сказав він у відеозверненні у четвер.

За його словами, у рамках переговорів з Єврокомісією "ми досягли порозуміння, що тільки разом – сильна Україна та сильний Євросоюз здатні захищати життя".

"Про те, що Україні потрібна незмінна та повна підтримка у захисті від Росії. І про те, що ми повинні нашою подальшою інтеграцією давати енергію та мотивацію нашому народу боротися, незважаючи на перешкоди та загрози", - сказав він.

"Завтра другий євроінтеграційний день відбудеться саміт Україна-ЄС. Готуємося", - сказав Зеленський.

Теги: #президент #україна #єс #переговори

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