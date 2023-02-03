Росія має тактичний ресурс для наступу, але стратегічно її програш вже зрозумілий – Зеленський за підсумками подвійного засідання Ставки

Президент України Володимир Зеленський провів у четвер засідання Ставки Верховного Головнокомандувача у повному та вузькому форматі.

"Провів сьогодні засідання Ставки, вперше – у подвійному форматі", - заявив президент у вечірньому відеозверненні.

У рамках традиційного повного складу було, за його словами, розглянуто ситуацію на фронті, спроби Росії посилити тиск на Донбас, забезпечення армії, підготовку кадрів та інші питання постійної уваги Ставки.

У другій половині дня відбулася додаткова зустріч членів Ставки у вузькому форматі: "Для особливо значущої розмови".

"Ми не залишимо без нашої відповіді жодних агресивних дій окупанта. Ворог у специфічній стадії, коли стратегічно програш Росії вже зрозумілий. Але тактично вони мають ресурс для спроб наступальних дій", - заявив Зеленський.

Глава держави зазначив, що зараз необхідно продовжувати посилення стійкості України, бути абсолютно єдиними у прагненні забезпечити армію та всіх захисників необхідною зброєю та обладнанням, говорити одним голосом зі світом щодо постачання оборони.

Крім того, наголосив він, необхідно щомісячно відчутно посилювати глобальний тиск на Росію.