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01:33 03.02.2023

Росія має тактичний ресурс для наступу, але стратегічно її програш вже зрозумілий – Зеленський за підсумками подвійного засідання Ставки

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Росія має тактичний ресурс для наступу, але стратегічно її програш вже зрозумілий – Зеленський за підсумками подвійного засідання Ставки

Президент України Володимир Зеленський провів у четвер засідання Ставки Верховного Головнокомандувача у повному та вузькому форматі.

"Провів сьогодні засідання Ставки, вперше – у подвійному форматі", - заявив президент у вечірньому відеозверненні.

У рамках традиційного повного складу було, за його словами, розглянуто ситуацію на фронті, спроби Росії посилити тиск на Донбас, забезпечення армії, підготовку кадрів та інші питання постійної уваги Ставки.

У другій половині дня відбулася додаткова зустріч членів Ставки у вузькому форматі: "Для особливо значущої розмови".

"Ми не залишимо без нашої відповіді жодних агресивних дій окупанта. Ворог у специфічній стадії, коли стратегічно програш Росії вже зрозумілий. Але тактично вони мають ресурс для спроб наступальних дій", - заявив Зеленський.

Глава держави зазначив, що зараз необхідно продовжувати посилення стійкості України, бути абсолютно єдиними у прагненні забезпечити армію та всіх захисників необхідною зброєю та обладнанням, говорити одним голосом зі світом щодо постачання оборони.

Крім того, наголосив він, необхідно щомісячно відчутно посилювати глобальний тиск на Росію.

Теги: #президент #ставка #україна #засідання

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