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19:57 02.02.2023

Чиновник Міноборони Олександр Лієв нібито має російський паспорт, сам Лієв це спростовує – ЗМІ

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Тимчасовий виконувач обов'язків керівника департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони України Олександр Лієв нібито має російський паспорт, повідомляє видання "Українська правда" з посиланням на власні джерела у правоохоронних органах.

"Згідно з наданим "УП" фото, нібито російський паспорт Лієва був виданий у 2019 році. Крім того, там зазначено, що він народився в Москві, хоча насправді Лієв там не народився", - йдеться у повідомленні.

Водночас у ньому наголошується, що самого Лієва "шокувала інформація про нібито російське громадянство в нього".

"Він вважає, що весь негатив і шквал громадської критики, з яким він стикнувся, вплине на його роботу та загальмує процеси, якими він займається у міністерстві", - повідомляють журналісти.

Фото: Українська правда

"Це повний треш. У мене нема і не було ніколи ніякого іншого громадянства, крім українського. Я не подавався на громадянство іншої країни. Коли окупували Крим, там справді роздавали людям російське громадянство без згоди, але на той час я вже давно працював на "Суспільному", - цитує видання слова самого Лієва.

Водночас у коментарях до повідомлення журналіста "УП" Михайла Ткача про нібито російський паспорт Лієва кілька людей, які його знають, написали, що на фото нібито паспорта зображений не він.

 

Теги: #рф #чиновник #міноборони #громадянство

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